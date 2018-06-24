Gül KABA - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, () - VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'na geldi. Perinçek çifti oylarını 1154 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Perinçek, "Büyük Türk milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğim" diye konuştu.
(Görüntülü) Doğu Perinçek oyunu kullandı
Gül KABA - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, () - VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Doğu Perinçek eşi Şule Perinçek saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim...
24 Haziran 2018 Pazar 15:53
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