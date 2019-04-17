(Görüntülü) Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi (ek)

KAR, ARDAHAN'DA YOLLARI KAPATTI Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü bildirdi. Kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşımın aksadığı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar mevkii ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkiinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Nisan ayında kar nedeniyle yolda kaldıklarını ifade eden sürücüler ise, "İnşallah yaz gelir" dedi.