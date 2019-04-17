KAR, ARDAHAN'DA YOLLARI KAPATTI Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, sabah saatlerinde başlayıp şehri tamamen beyaza bürüyen kar yağışının yüksek kesimlerde tipiye dönüştüğünü bildirdi. Kar yağışı ve tipi yüzünden ulaşımın aksadığı Ardahan-Posof karayolunun Ilgar mevkii ile Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkiinde büyük araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Nisan ayında kar nedeniyle yolda kaldıklarını ifade eden sürücüler ise, "İnşallah yaz gelir" dedi.
(Görüntülü) Doğu'da 17 Nisan'da kar sürprizi (ek)
KAR, ARDAHAN'DA YOLLARI KAPATTI Ardahan'da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Çıldır ilçesi Beyrehatun köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri, sabah...
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.