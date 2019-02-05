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(Görüntülü) Doğu buz kesti; Göle eksi 28,6

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'ın Göle ilçesinde, sıfırın altında 28,6 derece olarak ölçüldü....

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, () - DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkisini kaybeden kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'ın Göle ilçesinde, sıfırın altında 28,6 derece olarak ölçüldü. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının kesilmesinin ardından etkili olan dondurucu soğuk, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede sürücüler, akaryakıt depoları donan araçlarını başka araçların akülerinden takviye yaparak, çalıştırdı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlarda ve sokak hayvanlarının üzerinde kırağı görülürken, kapıların kilitleri de buz tuttu. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, eksi 28,6 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Hava sıcaklığı Erzurum Tekman'da eksi 28,5, Ardahan'da eksi 23,6, Ağrı'da eksi 22,8, Erzurum'da eksi 15,7, Muş'ta eksi 10,4, Iğdır'da eksi 5, Erzincan'da ise eksi 4,8 derece ölçüldü.

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