(Görüntülü) Doğa harikası şelaledeki kayalar yazı tahtasına çevirildi
22 Haziran 2019 Cumartesi 10:17
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