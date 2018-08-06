(Görüntülü) DİYARBAKIR Terörün gölgesi kalktı, Birklyen mağaraları huzur ortamıyla ilgi odağı haline geldi
06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:43
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