(Görüntülü) Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi, yıkıldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minaresinin bir bölümü yıldırım isabet etmesi sonucu yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekildi.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi, İstasyon Meydanı'nda bulunan Sümer Cami'nin minarelerinden birine, bugün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın şiddetiyle yıkılan minarenin parçaları caddeye savrulurken, iftar saati solması nedeniyle camide ve çevrede kimseninin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi. Olay sonrası çok sayıda itfaye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri cami ve çevresinde inceleme yaptı. Minarenin geri kalan kısmının yıkılması olasılığına karşın bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, iftar saati olduğu için Cami'de kimsenin bulunmadığı öğrenildi.