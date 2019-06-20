(Görüntülü) Diyarbakır'da Vali Güzeloğlu, buğday hasadını başlattı

DİYARBAKIR'da, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla bu yılın buğday hasadına başlandı.Sur ilçesine bağlı Alibardak Mahallesi'ndeki hasat töreni, Vali Güzeloğlu'nun biçerdövere binip, ilk hasadı toplamasıyla başladı. Güzeloğlu, Diyarbakır'da bu yıl 1,5 milyon ton buğday hasadı hedeflendiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, 3 milyon 200 bin dekarlık alanda yapılacak hasatta, Türkiye ortalamasının 2 katına yaklaşan verim elde edileceğini belirtti. Dekar başına 400 kilogram civarında hasadın toplanacağını kaydeden Güzeloğlu, şunları söyledi:"Bugün dünyanın ve ülkemizin en bereketli üretim havzalarından biri olan üretim merkezi, bereket merkezi Diyarbakır'ımızda buğday hasat sezonunun açılışında bir aradayız. Diyarbakır tarımsal üretimin her alanında, ülkemizin ve dünyanın sayılı üretim merkezlerindendir. Özellikle hububatta buğday merkezli bölgemizin üçüncü büyük üretim havzası ve üretim merkezinde, yaklaşık 1,5 milyon ton bu yıl buğday hasadını gerçekleştirmeyi bekliyoruz. Sezon başlarken, tüm çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan, hem Diyarbakır hem de bölge için bir uyarıyı yapmak istiyorum. Anızın yani harman sonrası toprakta kalan varlığın, asla yakılmaması gerekiyor. İnanıyorum ki ortak bir sorumluluk gösterilirse Diyarbakır ve bölgede bu anız yangınları giderek azalır, önüne geçmiş olacağız. Silvan projesi kapsamında 8 baraj ve 23 sulama projesinin tamamlanmasıyla il genelinde tarım yapılabilir bütün alanların sulandığı ve Türkiye'de ilk olarak her alanda tarımın suyla buluştuğu kent konumuna bizi ulaştıracak. 235 bin hektar alan, bu proje ile suyla buluşacak. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz."