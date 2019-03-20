(Görüntülü) Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında; jandarma ve özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise ağaçlık alanda, kaya oyuğu ve 3 jelikan bidon içerisinde MG-3 tüfek, dizüstü bilgisayar, 6 pil, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.