(Görüntülü) Diyarbakır'da teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice ve Hani ilçeleri kırsalında; jandarma ve özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 Müşterek Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise ağaçlık alanda, kaya oyuğu ve 3 jelikan bidon içerisinde MG-3 tüfek, dizüstü bilgisayar, 6 pil, akü, 50 metre elektrik kablosu, küçük tüp ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.