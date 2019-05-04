(Görüntülü) Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı (ÖZEL)

Kentte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanakla birlikte art arda şimşek çaktı. Uzun süre çakan şimşekler kenti aydınlatırken, yolda yürüyenleri korkuttu. Çakan şimşekler görülmeye değer manzaralar ortaya çıkardı.
Kentte Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Gök gürültülü sağanakla birlikte art arda şimşek çaktı. Uzun süre çakan şimşekler kenti aydınlatırken, yolda yürüyenleri korkuttu. Çakan şimşekler görülmeye değer manzaralar ortaya çıkardı.