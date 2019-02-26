(Görüntülü) Diyarbakır'da memurluk kuyruğu
DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde uzun kuyruk oluştu. Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu....
26 Şubat 2019 Salı 14:47
DİYARBAKIR'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak istihdam edilecek 387 kişilik iş için başvuru merkezinde uzun kuyruk oluştu. Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine memur olmak isteyenler, başvuruların yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. KPSS şartı aranan memurluk için sıraya girenler, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilip, tabi tutulacakları sözlü sınavın ardından uygun görülmeleri halinde işe alınacak. Başvuruların, 6 Mart'ta sona ereceği belirtildi. Memur olma umuduyla sırada bekleyenlerden bir genç, "Memur alımı duyurusuyla geldik. Ümitliyiz, umarım işe alınırım" dedi.
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