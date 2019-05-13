(Görüntülü) Diyarbakır'da kadınların yardım kolisi kavgası

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 178'inci Sokakta meydana geldi. Yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmayı başaramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polisin gelmesiyle kavga sona ererken, hafif şekilde yaralanan kadına olay yerinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 178'inci Sokakta meydana geldi. Yardım kolisi dağıtımı sırasında kadınlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmayı başaramayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Polisin gelmesiyle kavga sona ererken, hafif şekilde yaralanan kadına olay yerinde müdahale edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.