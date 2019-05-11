(Görüntülü) Diyarbakır'da engelliler 'Engel olma destek ol' sloganıyla yürüdü

DİYARBAKIR'da, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen engelliler, "Engel olma, destek ol" sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi.



​Ali, Çalışma ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu öncülüğünde engelliler, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Engelliler, Engel olma destek ol' sloganıyla Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nden Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.



Yürüyüşün ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Halit Açar, Diyarbakır'da 16 bin engellinin olduğunu ifade ederek, bu engellilere her ay 22 milyon lira desteklemenin yapıldığını söyledi.



Diyarbakır Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ömer Aslan ise, engellilere verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Bugüne kadar mevcut hükümet kadar engelli yurttaşlarımıza yapılan hizmetler, hiçbir zaman yapılmamıştır. Türkiye'de bugün engelli vatandaşlarımız altın çağını yaşıyor. Bu konuda mevcut hükümetin ve il müdürlüklerimizin engellilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.