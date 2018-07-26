(Görüntülü) Diyarbakır'da, engelli baba ve ailesinin zorlu yaşam mücadelesi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sağ bacağı felçli kalan Sedat Karataş (42), 6 çocuğu ve eşiyle birlikte, bodrum kattaki tek odalı evde yaşıyor. 3 ayda bir aldığı engelli maaşıyla geçimini sağlayan Karataş, defterdarlıkta yapılan hata sonucu, 41 yıldır maaş almış gibi gösterilerek, 6 ay önce maaşının kesildiğini söyledi. Faturayı ödeyemediği için evin elektriğinin de kesildiğini belirten Sedat Karataş, "4 çocuğum okul okuyordu. Maddi durumum olmadığı için onlar da okula gidemedi. Çalışan başka kimsem yok, sadece maaşım vardı. Komşular bize yardımda bulunursa eğer yemek yiyoruz" dedi.



Bağlar ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'nde oturan Sedat Karataş, 6 çocuğu ve 19 yıllık eşiyle birlikte, bir binanın bodrum katındaki tek odalı evinde yaşam mücadelesi veriyor. Sağ bacağı felç olduğu için askere gidemeyen Karataş'ın engelli maaşı da, 42 yaşında olmasına rağmen 41 yıldır maaş aldığı gerekçesiyle kesildi. 3 ayda bir aldığı 1130 lirası maaşla geçimini sağlamaya çalışan Sedat Karataş, son kez 6 ay önce maaşını aldı.



Defterdarlıkta kendi bilgisi dışında düzenlenen bir belge yüzünden maaşı kesilen Karataş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne gidip yeniden rapor alarak yanlışlığı düzeltmek istedi. Burada yapılan tetkikler sonucu Sedat Karataş'a yüzde 18 engelli raporu verildi. Rapora itiraz eden ve bu kez Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Sedat Karataş, yüzde 40 engelli raporunu yeniden aldı. İki hastanenin verdiği raporların uyuşmaması üzerine Karataş, hakem hastane olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Gelecek günlerde heyete girecek Sedat Karataş, ekonomik imkanı olmadığı için Şanlıurfa'ya gidemediğini söyledi. Karataş, bu sıkıntıları yaşarken, evinin elektriği de faturaları ödeyemediği için kesildi. Elektriksiz ve tek odalı evde yaşayan Sedat Karataş ve ailesi, banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını ise evin dışındaki kulübede gideriyor.



'HAYVANLARIN YAŞADIĞI YERDE YAŞIYORUZ'



Yaşadığı mağduriyeti anlatan Karataş, 18 yıldır engelli maaşı aldığını ve geçimini de bu yolla sağladığını belirterek, "Daha önce maaşım 750 liraydı, şimdi ise 1130 lira alıyordum. Ama maaşım defterdarlıkta yapılan bir hata yüzünden iptal edildi. Maaşımı almaya gittiğim zaman vakfa yönlendirdiler. Ancak defterdarlıkta düzenlenen belgeye hata sonucu yazılan bir tarih yüzünden, 42 yaşında olmama rağmen 41 yıldan beri maaş alıyormuşum gibi gözükmüş. Daha sonra da maaşım iptal oldu. Bu yüzden perişan oldum. 4 çocuğum okul okuyordu. Maddi durumum olmadığı için onlar da okula gidemedi. Diğer arkadaşlarının parası olduğu ve onların parası olmadığı için üzülüyorlardı. Okula gitmek istemediler. Çalışan başka kimsem yok, sadece maaşım vardı. Bayramdan 4 gün önce faturaları ödeyemediğim için elektrikler de kesildi. Komşular bize yardımda bulunursa eğer yemek yiyoruz. Ama yardım olmazsa, ekmek alıp yoğurtla yiyoruz, onunla idare ediyoruz. Hayvanların yaşadığı yerde yaşıyoruz. Elektrikler kesildiğinden bu yana dolapta bir şey kalmadı" dedi.



Yetkililer, Sedat Karataş'ın maaşının Ocak ayından itibaren kesildiğini ve Diyarbakır'daki iki hastanenin farklı oranda heyet raporu verdiğini, bu yüzden Karataş'ın Şanlıurfa'ya hakem hastaneye sevk edildiği söyledi. Yetkililer ayrıca, Şanlıurfa'da hakem hastane heyetinin vereceği raporun kendilerine ulaştırılmasının ardından değerlendirme yapılacağını ve buna göre Sedat Karataş'ın maaşın yeniden bağlanacağını belirtti.