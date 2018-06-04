(Görüntülü) Diyarbakır'da dolu ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi
DİYARBAKIR'da şiddetli dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkanlara ve binaların saçak altlarına koşup, beklemek zorunda kaldı. Bugün sabah saatlerinde güneşli bir havanın etkili olduğu Diyarbakır'da,...
04 Haziran 2018 Pazartesi 13:06
DİYARBAKIR'da şiddetli dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkanlara ve binaların saçak altlarına koşup, beklemek zorunda kaldı. Bugün sabah saatlerinde güneşli bir havanın etkili olduğu Diyarbakır'da, saat.11.00 sıralarında şiddetli yağmur başladı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu, şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları oldu. Yağışa dışarıda yakalananlar, uzun süre binaların saçak altlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağış altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık yarım saat boyunca gök gürültülü ve sağanak şekilde devam eden yağmur ve dolu yağışı, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.