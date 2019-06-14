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(Görüntülü) Diyarbakır'da 465 bin 481 öğrenci karne aldı

DİYARBAKIR'da 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle 465 bin 481 öğrenci karnelerini aldı. Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı...

DİYARBAKIR'da 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle 465 bin 481 öğrenci karnelerini aldı.

Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Feysel Taşçıer ile öğretmenler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi ile karşılanan Vali Güzeloğlu, bir süre öğrenciler ile sohbet etti. Daha sonra sınıflara geçerek, öğrencilere karnelerini dağıtıp, çeşitli hediyeler verdi.

Vali Güzeloğlu, öğrencilerin tatili hak etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Karnenin sınırlandırıcı ve çocuklarımızdaki yaşam enerjisini eksiltici bir yoruma konu olmasını kabul etmiyorum. Şüphesiz hayatın akışı içerisinde eğitim yılının sonunda belli notlarla buluşmak var ama hayat bundan ibaret değil. Hayat, çok uzun soluklu, çok renkli, çok değişik ve her yanıyla fırsatlar üretebilen bir süreçtir” dedi.

'ÖĞRETMENLİK BİR ADANMIŞLIKTIR'

Öğretmenliğin bir adanmışlık ve hayatını öğrenciler ile paylaşmak olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlik, onların mutluluğu ile mutlu olmaktır, onların geleceğindeki başarıları ile başarılı olmaktır. Her kültürde en değerli kavram, öğretmen olabilmek ve öğretmen kavramında hizmet verebilmektir. Okul öncesi dönemden başlayarak, gerçekte çok önemli aşamalar gerçekleştirdik. Okullaşmada, okul öncesindeki dönemde yüzde 90'ları aşan bir düzeye geldik. Sayısal oranı buraya taşırken, çocukların analitik düşünebilen, oyun temelinde bilgiyi edinebilen buna bağlı olarak da bireysel özgüven dâhil becerilerini geliştirebilen bir perspektifte okulla bütünleşmesine gayret ettik. TÜBİTAK başta olmak üzere, bilimsel proje yarışmalarına, geçmiş yıllarla karşılaştırılmayacak kadar çok yüksek bir başarı ve katılım gerçekleştirildi."   
 

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