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(Görüntülü) Diyarbakır'da 2 işçi, inşaatın 4'üncü katında, önlem almadan çalıştı

Mehmet TÜRK DİYARBAKIR, () DİYARBAKIR'da merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesi üzerinde inşaatı devam eden binanın 4'üncü katında 2 işçi, hiç bir tedbir almadan çalışması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Merkez Yenişehir...

Mehmet TÜRK DİYARBAKIR, () DİYARBAKIR'da merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler caddesi üzerinde inşaatı devam eden binanın 4'üncü katında 2 işçi, hiç bir tedbir almadan çalışması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Merkez Yenişehir ilçesinde hareketliliğin en yoğun olarak yaşandığı Ekinciler caddesinde inşaatı devam eden bir binada çalışan 2 kalıp ustası, hiçbir önlem almadan, ara kolon kalıplarını yapmaya çalıştı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 100 metre mesafede yapımı devam eden inşaatın 4'üncü katında çalışan 2 işçiyi gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Vatandaşlar, inşaatın bütün aşamalarında işçilerin hiç bir önlem almadan çalıştığını belirterek, insan hayatının hiçe sayılmasına tepki gösterdi.

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