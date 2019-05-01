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(Görüntülü) Diyarbakır'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

DİYARBAKIR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde coşkuyla kutlandı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar öncesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana çıkan yollar...

DİYARBAKIR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü halaylar eşliğinde coşkuyla kutlandı.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlamalar öncesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kutlamaya gelenler 

alana polis kontrol noktalarından üst aramaları yapılarak, sokuldu. Tertip komitesinin belirlediği bayrak ve flamaların girişine izin verildi.  

İşçi sendikaları temsilcileri ve çok sayıda işçi ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li milletvekilleri Bedran Öztürk ile Remziye Tosun'un da katıldığı kutlamada yapılan konuşmaların ardından, Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde halaylar çekildi.

POLİS AÇIKLAMA YAPILMASINA İZİN VERMEDİ

Kutlamaların ardından bir grup Sanat Sokağı'nda açıklama yapmak istedi. Ancak polis, gruba izin vermedi. Bu sırada yaşlı bir kadın, fenalık geçirerek, bayıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Grup, açıklama yapmadan dağıldı.

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