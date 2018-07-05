(Görüntülü) DİYARBAKIR 200 FABRİKANIN BULUNDUĞU OSB'DE İTFAİYE ARACI YOK
05 Temmuz 2018 Perşembe 11:01
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