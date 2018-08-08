(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, vekaletle kurban kesim programı gönüllü uğurlama törenine katıldı (1)
08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:22
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