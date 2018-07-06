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(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz

YALOVA'ya bir programa katılmak üzere gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisinde olduklarını söyledi. Merkez Camisi'nde yapılacak...

YALOVA'ya bir programa katılmak üzere gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisinde olduklarını söyledi.

Merkez Camisi'nde yapılacak hafızlık cemiyeti toplantısından önce Yalova Valiliği'ne bir ziyaret gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Tuğba Yılmaz tarafından kapıda karşılandı. Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Prof. Dr. Erbaş, ardından bir süre Vali Yılmaz ile sohbet etti. Vali Yılmaz burada Prof. Dr. Ali Erbaş'a seramik pano hediye etti. Prof. Dr. Erbaş da ziyaretin anısına Vali Tuğba Yılmaz'a hat sanatıyla yapılmış tablo hediye etti. Burada gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Erbaş, çocuk istismarları konusunda Diyanet İşleri olarak seferberlik içerisinde olduklarını belirtti. Prof. Dr. Ali Erbaş, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda değil sadece daha öncelerde de Türkiye'de ve dünyada bu tür üzücü olaylar oluyor, olageliyor. Gerçekten bundan çok rahatsızlık duyuyoruz. Üzülüyoruz. Çünkü bizim inancımızda insan çok önemli. Özellikle çocuklar, masumlar, kadınlar bize bir emanettir. Bu emanete riayet etmemiz gerekiyor. Ehlimizi, çocuklarımızı koruyunuz mealinde ayetler, hadisler, her zaman bizi ona teşvik ediyor. Ve medeniyetimize baktığımız zaman, Peygamber Efendimizin uygulamalarına baktığımız zaman, her zaman onların yanında yer almış, olmuş, korumuş, kollamış, yetimlerin babası olmuş, çocukların babası olmuş. Dolayısıyla biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir seferberlik içerisindeyiz."

Çocukların eğitiminin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Erbaş, "Milletimizin her katmanına, her kesimine bu noktada farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza sahip çıkmak, onların özellikle bundan 7-8 ay önce çıkan kız çocuklarının evlendirilmesi konusuna hutbelerimizle, vaazlarımızla, irşat faaliyetlerimizle çocukların eğitimine önem vermemiz gerektiği, öncelikle onların belli bir yetişmişlik ve olgunluk çağına ulaşmadan evlendirilmesi konusuna gidilmemesi ve sahip çıkmamız noktasında eğitimli yetiştirilmesi noktasında bir seferberlik başlattık. Bu devam edecektir inşallah. Umarım bu üzücü olaylar tekerrür etmez ve milletimiz bu konuda daha bir farkındalık içerisinde olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyaretinde eşi Seher Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da eşlik etti.

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