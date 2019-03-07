(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyarbakır'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'ın 'huzur şehri' haline getirildiğini belirterek, Bu, çok büyük bir gelişme. Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor. İnsanlarımızın kalbine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına, hem ilim irfan noktasında hem de toplumumuzun refahı noktasında daha güzel faaliyetler yapılacağına olan inancım tamdır dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerce yakılan, Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, bu akşam ibadete açılacak, tarihi Sur ilçesindeki Fatihpaşa (Kurşunlu) Camii'nde düzenlenecek Regaip Kandili programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Erbaş, kentteki temasları kapsamında, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu İçkale'deki makamında ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 ayların başlangıcını Diyarbakır'da geçirmenin anlamlı olduğunu söyledi. Diyarbakır'da oluşan huzur ortamının önemli olduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi

Bugün 3 ayların gelişini, Regaip gecesini, 'peygamberler ve sahabeler şehri' Diyarbakır'da idrak etmekten duymuş olduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Peygamber'imizin vefatından 7 sene geçtikten sonra İslam ile buluşan ve günümüze kadar ezan sesinin hiç dinmediği Diyarbakır'ın ayrı bir önemi var. İnşallah kıyamete kadar da ezan sesleri hiç susmadan bu beldede İslam devam edecektir. Özellikle bu akşam Regaip gecesi münasebetiyle Mevlid-i Şerif programımızın, terör örgütünün tahrip ettiği, bu akşam itibarıyla yeniden ibadete açılacak Kurşunlu Camii'nde idrak edileceğinin ayrı bir önemi ve anlamı var. Valimize ve önceki yöneticilerimize Diyarbakır'ı huzur şehri haline getirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu çok büyük bir gelişme. Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor. İnsanlarımızın kalbine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağını, hem ilim irfan noktasında hem de toplumumuzun refahı huzur noktasında daha güzel faaliyetler yapılacağına olan inancım tamdır.

Vali Güzeloğlu ise Kurşunlu Camii'nin, bu akşam Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Regaip Kandili programının ardından ibadete açılacağını söyledi. Caminin, yapılan restorasyonla eskisinden daha güzel ihya ve inşa edildiğini kaydeden Güzeloğlu, Bu akşam Sur'un kalbinde, terör örgütünün yıktığı ve tahrip ettiği mukaddeslerimizden hamdolsun bugün eskisinden daha güzel ihya ve inşa ettiğimiz Kurşunlu Camii'nde Regaip Kandili'ni icra edeceğimizden mutluluk duyuyorum. Kurşunlu Camii yeniden ibadete, yeniden Allah'ın evi kimliğine kavuşmasında hocamızın bizlerle olmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Diyarbakır'da sağlanan huzur ve güven ortamında bir diyar-ı huzur haline gelen beldemizde inşallah bu buluşmalar Diyarbakır ve ülkemizin huzuruna katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin her alanında hissedilen huzur ve güvenin yanında Diyarbakır, her geçen gün özüne dönen, güçlü kimliğine dönük çok aşamalar kateden ve güçlü merkez kimliğiyle çevresini de olumlu etki eden bir konumdadır diye konuştu.