(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüştü
21 Mart 2019 Perşembe 11:20
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