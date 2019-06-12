(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti
12 Haziran 2019 Çarşamba 23:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Malatya'da, 5 hastaya...
- 2Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı...
- 3Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı...
- 4(Görüntülü) Malatya'da, 5 hastaya...
- 5Ozon tedavisi birçok hastalıkta uygulanıyor
- 6Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı...
- 7Baba ile doğru iletişim çocuğun sosyal...
- 8Romatizma ve MS ilaçlarının satışı...
- 9Uzmanından uyarı: Yaza fit girmek için...
- 10(Görüntülü) Yaşaması için seferber...
- 1(Görüntülü) Engelli öğrencilerin mezuniyet...
- 2Avrupa’da birinci oldular, Dünya Fizik...
- 3Engelli öğrencilerin mezuniyet heyecanı
- 4LGS'deki Fen Bilgisi sorusuna Yalova'dan...
- 5LGS'deki Fen Bilgisi sorusuna Yalova'dan...
- 6Aile, sınav kaygısının yaşanmasında...
- 7YKS’de öğrenciler kendilerine özel...
- 8Ailelere uyarı: Karne nedeniyle çocuğunuzu...
- 9Bağcılarlı gençler tatil için Kefken...
- 10YKS öncesinde çözülen denemelerde saat...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Seyir halindeki otomobil...
- 2(Görüntülü) ‘Spor Toto Yılın Basın...
- 3Rusya: İdlib’de ateşkes sağlandı
- 4DHA DIŞ – Rusya: İdlib’de ateşkes...
- 5Otomobil yağmur sularının oluşturduğu...
- 6DHA ANKARA - ‘Spor Toto Yılın Basın...
- 7(Görüntülü) Tokat'ta kiraz yüklü...
- 8(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN;...
- 9Tokat’ta zincirleme kaza: 4 yaralı
- 10Rus Büyükelçi Erkhov: Rusya'nın...
- 11‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları...
- 12DHA ANKARA - Rus Büyükelçi Erkhov: Rusya'nın...
- 13(Görüntülü) Konyaspor Başkanı Hilmi...
- 14DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda...
- 15DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda...
- 16(Görüntülü) Hafif ticari araç takla...
- 17(Görüntülü) Akıntıya kapılıp, aracın...
- 18(Görüntülü) Şanlıurfa'da 300...
- 19(Görüntülü) Malatya'da, 5 hastaya...
- 20(Görüntülü) Yalova-Bursa Karayolu'nda...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:24
|13:09
|17:08
|20:43
|22:34