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(Görüntülü) Dikili'de denizde boğulan genç, Kınık'ta toprağa verildi

İZMİR'in Dikili ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Suat Çetin (23), ailesinin yaşadığı Kınık ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Çiftçilik yapan Suat Çetin, dün 3 arkadaşı ile birlikte komşu ilçe Dikili'nin...

İZMİR'in Dikili ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulan Suat Çetin (23), ailesinin yaşadığı Kınık ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Çiftçilik yapan Suat Çetin, dün 3 arkadaşı ile birlikte komşu ilçe Dikili'nin Kabakum mevkisine denize gitti. Yüzme bilmeyen 4 arkadaş, serinlemek için birlikte denize girdi. Bir süre suda kalan 4 arkadaştan 3'ü denizden çıktı. Yalnız başına bir süre daha suda kalan Çetin, gelen dalgayla sürüklenip, kayboldu. Suat Çetin'in dalgalara kapıldığını fark eden çevredekiler, yardıma gitti. Çetin, suda hareketsiz halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Plajdakilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen, çok su yuttuğu belirlenen Suat Çetin kurtarılamadı. Bu sırada sigaralarını almak için otomobile giden arkadaşları, döndüklerinde Çetin'in boğulduğunu öğrenince gözyaşı döktü. Suat Çetin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incemenin ardından otopsi için İzmin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bekar olan Suat Çetin'in cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alındı. Cenaze, gencin ailesinin yaşadığı Kınık'ın Yayakent Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Anne Sıdıka Çetin ve baba Mehmet Çetin ile diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tek çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Çetin çiftini komşuları teselli etmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından, İkindide Yayakent Merkez Camisi'ne götürülen Suat Çetin'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Yayakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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