(Görüntülü) Didim'de Vegan Festivali renkli görüntülerle başladı

AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Vegan Festivali, tarihi Apollon Tapınağı çevresinde başladı. Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek olan 3'üncü Vegan Festivali başladı. Festivalde, hayvansal ürünlerin olmadığı 200 stant açıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale katılanlar, yaptıkları ürünleri beğeniye sundu. Mantardan yapılan kokoreç, patates ve bezelye püresinden yapılan peynir, buğdaydan yapılan döner en çok ilgi çekenler arasında yer aldı. Festivalde müzik eşliğinde eğlence ve halaylar çekildi. Didim Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay ise eline kepçe alarak yemek yaptı. 'YOĞUN BİR KATILIM VAR' Festivale yoğun bir katılım olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Deniz Atabay, "Vegan Festivali'nin bugün 3'üncüsünü düzenliyoruz. Resmi açılış yarın olacak ama bugünden yoğun bir ilgi ve alaka var. Asıl lokomotifimiz bizim yerli halkımızdır. Onların katılımı bu işin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılması için çok önemlidir. Bizzat evlerinde yapıp getirdiği yiyecekler çok önemli. Ulusal firmaların katılıyor olması Didim Vegan Festivali'nin gücünün ispatı demektir. Biz bu vegan felsefesinin önce Türkiye'ye oradan da tüm Avrupa'ya yayılmasını istiyoruz" dedi. 'BÜYÜK DEĞER KATIYOR' Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ise, "Festivale bu yılki katılımın geçen yıla göre çok daha fazla olacağını görüyoruz. Aldığımız etki ve tepki bunu bize gösteriyor. İnşallah bu artık klasik bir gelenek haline gelecektir. 3 yıldan bu yana başarılı bir şekilde devam etti. Gelecek yıllarda daha da iyi olacağı kanısındayız. Bu festival Didim'e büyük değer katıyor" diye konuştu. 'BURADA YAPILMASI ÇOK ÖNEMLİ' Son bir yıl içinde tüm dünyada ve Türkiye'de de veganlık kapsamında önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkara, "3 yıldır festivalin daimi katılımcısıyım. İki yıldır da festivalin düzenleyicilerinden biri olarak bu organizasyonun, Türkiye'deki hayvan hakları duyarlılığının artması ve 'veganlık' kavramının bilinçli olarak değerlendirilmesine önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Festivalde bugüne kadar, 'Yağ yakmada yeni yaklaşım: Vegan beslenme', 'Diyabet önlemede vegan beslenme' konularında bilinçlendirmek üzere konuşmalar yaptım. Bu yıl 'Vegan beslenmede proteinler' konusunu konuşacağız. Doğal ve sağlıklı beslenme konusunda ilgili herkesi festivalimize bekliyoruz" dedi. Etkinliğin, vegan dostu olan Didim'de, Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkara, "Burası tarihin ilk veganlarının yaşadığı bir bölgedir. Burada yapılması dünya ve Türkiye adına çok anlamlı. Veganlık hayvan kullanımının hayatımızın hiçbir alanında olmamasıdır. Yani hayvanları kaynak olarak görmemek lazım. Hayvanların acı çekmesi, bizim kaçındığımız şeydir. Hayvanları mal ve kaynak olarak görmememiz gerekiyor" diye konuştu.