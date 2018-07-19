(Görüntülü) Dicle Nehri ve Dirsekli Göleti'ne 90 bin yavru sazan bırakıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Şırnak'ın Cizre ilçesinden geçen Dicle Nehri ile İdil ilçesindeki Dirsekli Göleti'ne toplam 90 bin yavru sazan bırakıldı. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nce Şırnak'a gönderilen sazan yavruları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında gönderilen 90 bin yavru sazanın 50 bini Dicle Nehri'ne, 40 bini ise Dirsekli Göleti'ne bırakıldı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, projede amaçlarının Dicle Nehri'ndeki faunayı genişletmek olduğunu ifade ederek, "Bu balıklar Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden buraya getirildi. Böylece ilçemizde amatör balıkçılığı da geliştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah vatandaşlar nehrimizden bu anlamda da yararlanmış olacaklar" dedi.