BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri üzerinde jet- ski turları düzenleyen Mehmet Yıldız, "Bayram tatilinde çok ilgi oldu. Deniz bisikletleri de getireceğiz" dedi. Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri'nde yapılan jet- ski turları ilgi görmeye devam ediyor. Mehmet Yıldız, Adana'dan 15 bin liraya satın aldığı jet-ski ile Ramazan Bayramı süresince nehirde başlattıkları turlara ilginin her geçen gün artığını söyledi. Mehmet Yıldız, "Dicle Nehri'nin derin bölgelerinde jet-ski ile vatandaşlarımıza tur attırıyoruz. 5 dakikalık tur ücretimiz 30 lira. Jet-ski sayısını yakında ikiye çıkaracağız. Deniz bisikleti de getireceğiz. Havalar ısındıkça müşterilerimiz artıyor. Günde 30 - 40 kişi jet-ski ile Dicle'de turluyor" diye konuştu.
(Görüntülü) Dicle Nehri'nde jet-ski turu
BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri üzerinde jet- ski turları düzenleyen Mehmet Yıldız, "Bayram tatilinde çok ilgi oldu. Deniz bisikletleri de getireceğiz" dedi. Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehri'nde...
22 Haziran 2018 Cuma 13:27
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