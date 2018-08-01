(Görüntülü) Dia ve Boncuk'un 'dostluğu'
MANİSA'nın Salihli ilçesinde birlikte uyuyan 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, görenleri gülümsetti. Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde Hasan Akcan'a ait 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, birbirinden...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:15
MANİSA'nın Salihli ilçesinde birlikte uyuyan 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, görenleri gülümsetti. Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde Hasan Akcan'a ait 'Dia' adlı av köpeği ile 'Boncuk' adlı kedi, birbirinden ayrılmıyor. Birlikte uyuyan köpek ile kedi, görenleri gülümsetti. Hayvanların sahibi Hasan Akcan, kedi ve köpeği arasındaki 'dostluğun' tüm insanlığa ders olması gerektiğini söyledi.
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