(Görüntülü) DHA YURT - ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE ‘YATIRIM LİDERLER’İ BİR ARAYA GELDİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi, 'Yatırım Liderleri' oturumunda Türkiye’deki yatırım ortamı ve şirketlerin odağındaki pazarlar konuşuldu.





Moderatörlüğünü YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ın yaptığı panele Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ve Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban katıldı.





KATMA DEĞERLİ YATIRIM YAPMAK ÖNEMLİ





Panelde ilk konuşmayı yapan Şölen Grubu CEO’su Elif Çoban, grup olarak kazançlarını inovasyon temelli yatırımlara yönelttiğini belirtti. Yüzden fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Çoban, 2018 yılının çok yorucu ve zor bir yıl olmasına rağmen yüzde 46 büyümeyi yakaladıklarını anlattı. Rekabetin yoğun olduğu atıştırmalık sektöründe başarılarındaki temel faktörün, katma değerli yatırımlar olduğunu ve iki büyük Ar-Ge merkezine sahip olduklarını söyleyen Çoban, buralarda yeni patentler geliştirmeye önem verdiklerini anlattı. Son 10 yıldır fikri ve sınai haklar anlamında hukuk alanında önemli yatırım yaptıklarını söyleyen Çoban, sahip olunan ürünlere ve markalara sahip çıkmak için bunun çok önemli olduğunu ifade etti. 72 milyar dolarlık sektöre 20 tane Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinin yüzde 80 oranında hakim olduğunu söyleyen Çoban, Türkiye’nin şu anda yüzde 0.5 oranında bu pazarda yer aldığını ve bu oranı gelecekte artıracaklarını aktardı.





İÇERDEKİ VOLATİLİTE SONRASI DIŞ PAZARLARA YÖNELDİK





Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise iç pazardaki volatilite sonrası olan pazar darlığı sonrası hızlı bir biçimde dış pazarlara yöneldiklerini anlattı. Grup olarak yüzde 60 civarında ihracat hacmine sahip olduklarını belirten Kibar, seçim sonrasında piyasaların tekrar normalizasyona gireceğini öngördüğünü ifade ederek, senenin ikinci yarısından itibaren yeniden büyümeye geçileceğini söyledi. Gelişmiş pazarların daha istikrarlı olduğunu söyleyen Kibar, buralara girmenin önemli fırsatlar yarattığını aktardı. “Asya pazarları, özellikle Japonya zor gibi görünüyor ama ihracatçılarımız bu pazarlara daha fazla kafa yormalıö diye konuştu. Çin ve Hindistan gibi büyüyen ülkelerde çok büyük fırsatlar olduğunu belirten Kibar, “Hindistan’ın batısından doğusuna bir malı karadan ulaştırmak iki buçuk gün sürüyor. Bizim burdan deniz yoluyla ulaşımımız daha kısaö dedi.





YENİ EKONOMİK PROGRAM’A UYULURSA ESKİ BÜYÜME RAKAMLARINA ULAŞIRIZ





Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ise 2018’in Ağustos ayında yaşanan krizin ardından hükümetin başlattığı Yeni Ekonomik Program’a tüm aktörlerin uyması durumunda yeniden eski büyüme oranlarına yaklaşılacağını söyledi. İlk çeyrekte bu programda öngörülen rakamlara ulaşıldığını söyleyen Özdemir, yıl sonuna kadar da bu trendin devam etmesi beklentisinde olduğunu belirtti. Yurtdışında yeni havalimanlarını inşa edip oralarda kalıcı olmayı hedeflemeyi belirten Özdemir, bu havalimanlarını işletmenin de çok önemli olduğunu aktardı. “Havacılık sektörü son yılda dünyada yüzde 10-11 büyüdüö diyen Özdemir, bu alanda yatırımlara devam edeceklerini söyledi. Turizm ve çimento sektöründe de hep büyümeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, çimento sektöründe Afrika pazarlarına önem verdiklerini ifade etti. Özdemir dünyanın her ülkesinde bir Türk yatırımcısıyla karşılaşılabileceğini söyleyerek “Türkiye’ye güveniyoruz" diye konuştu.





2019’DA REKORLARA İMZA ATACAĞIZ





Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ise, “Turizm sektöründe 2018’de çok iyi sonuçlar aldık. 2019’un da rekorlara imza attığımız bir yıl olmasını bekliyoruzö dedi ve 2019 itibarıyla cirolarının yüzde 40’ını içerde yüzde 60’ını dışarda oluşturacaklarını ifade etti. Hızlı gelişmelerin olduğu bir çağda yaşadığımızı söyleyen Tamince, “Turizm geliri Türkiye’de GSYH’nin yüzde 4’ü. İspanya’da bu oran yüzde 8. Bunu artırmamız lazım" dedi. Türkiye servis sektörünü ne kadar geliştirirse hem istihdam hem de cari açık sorununu çözeceğini anlatan Tamince, dünyada otel sektörünü en iyi bilenlerin Türkiye’den çıktığını ancak bunun yeterince farkında olmadığımızı söyledi. Tamince, “Türkiye müthiş bir potansiyele sahip. Sadece birbirimizi daha çok dinlememiz gerekir" ifadelerini kullandı.