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(Görüntülü) DHA YURT - Boya ve madeni yağ dükkanı yandı: 1 ölü, 2 yaralı (1)

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112...

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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