KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112 Acil ekipleri ise yaralılara ilk müdahalede bulunarak, hastanelere kaldırdı. Yangın sırasında dükkanda bulunan bir minibüste yandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü) DHA YURT - Boya ve madeni yağ dükkanı yandı: 1 ölü, 2 yaralı (1)
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Köseköy Sanayi Sitesi'nde boya ve madeni yağ satan dükkanda yangın çıktı. Yangında içeride mahsur kalan 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. 112...
21 Mart 2019 Perşembe 23:09
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