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(Görüntülü) Destici: Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı partilerin el altından pazarlık yaptığını belirterek, "Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı...

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı partilerin el altından pazarlık yaptığını belirterek, "Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaptığı mitingde vatandaşlara seslendi. Devletin bekası ve bütünlüğü için çalıştıklarını belirten Destici, "Siz değerli hemşehrilerimiz, 31 Mart'ta kim ehliyetli ve liyakatlı ise ona oy vereceğinizden eminim. Herkes sizin tercihinize saygı duyacaktır. Bazı siyasi partiler el altından pazarlık yapıyor. Onun için siyasi bölücülerle iş birliği olmaz. Devleti bölmek isteyenlerle iş birliği yapmayın diyorum. Eş başkanları sözde vatanı bölmüşler adına 'Kürdistan' diyorlar. Ayrıca 'Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa ona oy vereceğiz' diyorlar. Böyle bir anlayışla asla bir arada olunmaz. Biz bu anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçiye destek olunması gerektiğini belirten Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak belediyelere geldiğimizde sadece taş döşemesi ve çevre düzenlemesi yapmayacağız. Üretimi, küçük işletmeyi, sanayiyi de destekleyeceğiz. Bende çiftçilik yapıyorum. Dışarıdan ithalat ederek çözüm bulamazsınız. Çözüm çiftçinin kullandığı mazotu, ÖTV'yi kaldırıp, 3 TL yaparak desteklenir" diye konuştu.

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