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(Görüntülü) Deri mağazasından 7 kürk çalan Rus turist tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, deri mağazasından 3 bin 500 dolar değerinde 7 kürk çalan Rus turist Elgeni Siderenku (32), kaldığı otelde gözaltına alındı. Çalınan kürkler odada ele geçirilirken, Siderenku...

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, deri mağazasından 3 bin 500 dolar değerinde 7 kürk çalan Rus turist Elgeni Siderenku (32), kaldığı otelde gözaltına alındı. Çalınan kürkler odada ele geçirilirken, Siderenku ise mahkemece tutuklandı.

Kemer merkez Yeni Mahalle Dörtyol Caddesi'nde bulunan deri mağazasının yetkilileri, dün mağazayı açtıklarında gece hırsızlık yapıldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağazada inceleme yaptı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, tek katlı mağazanın çatı tarafındaki pencereyi kırarak, içeri giren kişinin, 3 bin 500 dolar değerindeki 7 kürkü çaldığını belirledi.

OTELDE GÖZALTINA ALINDI

Mağazadaki kameraların yanı sıra çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarından yapılan inceleme sonucu hırsızlık yapan kişinin, ilçedeki otelde kalan Rus turist Elgeni Siderenku olduğu saptandı. Polis ekipleri, otele operasyon düzenleyip, Siderenku'yu gözaltına aldı. Rus turistin kaldığı odada yapılan aramada ise çaldığı 7 kürk ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elgeni Siderenku, 'iş yerinden hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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