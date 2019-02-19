(Görüntülü) Derede kaybolan Kader Buse Acar 26 gündür bulunamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 26 gün önce hortumun içinde bulunduğu otomobili sürüklemesi sonucu düştüğü derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışması yapıldı. Derede suyun debisini azaltmak için kullanılan beton setlerden biri daha kırılıp, biriken su tahliye edildi. Yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.

Kemer'de, 24 Ocak günü yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin sürüklenip düştüğü Ağva Deresi'nde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürüyor. 26 gündür bulunamayan Kader Buse Acar'ın düştüğü derede bugün yine çalışma yapıldı. Sağanak yağmurlar nedeniyle suyun yoğunluğunun sürekli artmasından dolayı net olarak bakılamayan noktalarda aramalar sürdürüldü. Çalışma kapsamında suyun debisini azaltmak için dereye konulan ve ilki daha önce kırılıp arama yapılan beton setlerden biri daha Kemer Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kırıldı.

Jandarma ekiplerinin gözetiminde, baba Ahmet Acar'ın da takip ettiği çalışmalar kapsamında ikinci sette 4 metrelik açıklık oluşturularak, toplanan su tahliye edildi. AFAD ekipleri de yanlarında getirdikleri dalgıç pompalarla su tahliyesi yaptı. Çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı.

BABA ÇANAKKALE'DE KULLANILAN CİHAZI İSTEDİ

Baba Ahmet Acar, devletten tek isteğinin, Çanakkale'de dereye düşen otomobilde kaybolan gençlerin bulunmasında bir cihazın kullanıldığını belirterek, bu cihazın Kemer'e getirilmesini ve kızı Kader Buse Acar'ın yeniden aranması olduğunu söyledi.