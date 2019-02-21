(Görüntülü) Depremin merkezi Sazlı Köyü'nün deprem sonrası drone görüntüsü
21 Şubat 2019 Perşembe 14:20
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