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(Görüntülü) Depoya giren yılanı itfaiye yakaladı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan, paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan yılan, doğaya...

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde bir evin alt katındaki depoya giren yaklaşık 2 metre boyundaki kara yılan, paniğe neden oldu. Depo sahibinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından yakalan yılan, doğaya bıraktı.

Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'taki 2 katlı bir binanın alt katında bulunan depoya, bugün öğle saatlerinde kara yılan girdi. Depo sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılanı özel bir aparat ile yakaladı. Yakalama çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına bırakıldı.

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