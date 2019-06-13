(Görüntülü) Denizli'nin iklim eylem planı hazır

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı 2 yıl önce başlattığı 'İklim hareketi için değişime güç ver' projesi tamamlandı. Eylem planıyla 2030 yılı itibarıyla Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azalma hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğündeki 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında, 'İklim hareketi için değişime güç ver' projesi hazırladı. İklim değişikliği konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlanması ve tedbirler alınabilmesi için yürütülen çalışma, yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandı. Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki otelde, eylem planının tanıtımı ve kapanışı için toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, gazeteci Güven İslamoğlu ve çok sayıda davetli toplantıya katıldı. SERA GAZI SALIMINDA YÜZDE 21 AZALMA HEDEFİ Açılış konuşmasını yapan Rıfat Ünal Sayman, planın; küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çabaların sonucu olarak hazırlandığına dikkat çekerek, "Başarılı bir süreç yürütüldü. 10'a yakın çalıştay yapıldı. Liselerde, etüt salonlarında ve Pamukkale Üniversitesi'nde farkındalık etkinlikleri ile anketler yapıldı. Bu kapanış toplantısı, yeni bir başlangıç. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu eylem planının uygulanmasında Denizli, bu konudaki hem öncülüğünü hem de iklim değişiklindeki hazırlığını artırmış olur" dedi. Meclis Başkan Vekili Değirmenci ise Denizli'de projenin amacına uygun ilerlediğini belirterek, "Anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak kaydıyla ilköğretim, lise ve üniversiteye giden gençlerimiz dahil olmak üzere farkındalık eğitimlerinde bulunduk. Onların bulunduğu mekanlarda iklim hareketi nedir, iklim eylem planı nedir; anlatmaya çalıştık" diye konuştu. Geniş katılımlı iklim komisyonu oluşturmayı hedeflediklerini de kaydeden Değirmenci, "Türkiye'nin 2030 yılında sera gazı salımında yüzde 21 gibi bir azaltım hedefi var. Biz de iklim eylem planımızda 2030 yılı itibarıyla Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azaltmayı hedefliyoruz" dedi. Gazeteci Güven İslamoğlu ise katılımcılara, Türkiye ve dünyada yaşanan çevre sorunları ile iklim değişikliği konularının yer aldığı sunum gerçekleştirdi.