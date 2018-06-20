(Görüntülü) Denizli'deki sağanak yağış ulaşımı felç etti

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nun 28'inci kilometresi su baskını nedeniyle yaklaşık 1.5 saat kapanırken, çok sayıda araç suyun içinde mahsur kaldı.



Kocabaş Mahallesi'nde bugün gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nun 28'inci kilometresi su baskını nedeniyle yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapatıldı. Otomobiller, bir otobüs ve minibüsün mahsur kaldığı bölgeye başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile itfaiye ekipleri gelerek mahsur kalan araçları kurtardı. Yolun kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolundaki suyun tahliye edilmesi için yağmur suyu tahliye kanalına giden asfaltın büyük bölümü iş makineleriyle kırıldı. Kepçelerle suyun tahliye çalışması yapıldı. Bu sırada karayolundan sadece TIR'ların ve kamyonların geçişine izin verildi. Ayrıca aşırı yağış nedeniyle bazı fabrikalar ile ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri ev ve işyerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.