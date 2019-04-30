(Görüntülü) Denizli'de tepeye düşerek ölen paraşüt pilotu memleketine götürüldü

DENİZLİ'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yamaç paraşütü yaparken, Hiarapolis Antik Kenti'nin üzerinde bulunan tepeye düşerek ölen Aşkın Bakır'ın (45) cenazesi, memleketi Tokat'a götürüldü.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Pamukkale'deki Dinamit Tepesi mevkisinde meydana geldi. Tek kişilik yamaç paraşütü ile atlayış yapan evli ve 3 çocuk babası Aşkın Bakır, havalandıktan yaklaşık 3 dakika sonra ters akıma kapılıp, paraşütün kanadının kapanması sonucu Hierapolis Antik Kenti'nin üzerindeki tepeye düştü. Kazayı gören pilotun arkadaşları, olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, antik kentte düşen paraşüt pilotu Bakır'ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Pilotun arkadaşları ise Aşkın Bakır'a ait paraşütü topladı. Kaza yerindeki incelemenin sona ermesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri, zorlu arazi koşullarında Bakır'ın cansız bedenini tepeden indirdi.



MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK



Profesyonel pilotluğun yanı sıra cep telefonu satışı yapan Aşkın Bakır'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bakır'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Tokat'a götürüldü. Aşkın Bakır'ın yarın toprağa verileceği belirtildi.



