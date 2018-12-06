Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur yağarken, 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası'na çıkanlar ise kar örtüsünün keyfini çıkardı. Kentte bu sabah başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Bağbaşı Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Merkezde yağmur etkili olurken, kentin yakınında bulunan, 1500 metre yükseklikteki teleferikle ulaşılan Bağbaşı Yaylası'na kar yağdı. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi aştı. Yaylaya çıkarak, kartopu oynayanlar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Bölgeye gelenlerden Selami Akdağ, kar keyfi yapmak için yaylaya geldiğini söyledi. Kar manzarası görmek için geldiğini belirten Emrah Boytekin, "Yaylada kar yağdıktan sonra harika fotoğraflar oluyor. Şehir merkezinde yağmur, burada kar var" dedi. Denizli'nin yüksek kesimindeki ilçelerden Kale, Çameli ve Beyağaç'ta da kar yağışı etkili oldu.
(Görüntülü) Denizli'de kar keyfi
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, bu sabah başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde yağmur yağarken, 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası'na çıkanlar ise kar örtüsünün keyfini...
06 Aralık 2018 Perşembe 17:30
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