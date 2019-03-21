(Görüntülü) Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)

YEMEK DAĞITILIRKEN MEYDANA GELEN ARTÇI SARSINTILAR KORKUTTU



Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34’te meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerine kadar artçı sarsıntılar devam etti. Deprem bölgesinde Acıpayam ilçesinin kırsal mahalleleri olan Ucarı, Karahöyük, Oğuz ve Yeniköy’de Türk Kızılayı tarafından oluşturulan Mobil Mutfak araçlarında vatandaşlar için kazanlarda yemek yapıldı. Yemekte hazırlanan ezogelin çorbası, etli pilav, ayran ve su vatandaşlara dağıtıldı. Yemek dağıtımı sırasında artçı sarsıntılar devam etti. Sürekli yaşanan sarsıntılar, vatandaşlarda korku yarattı. Kızılay görevlileri vatandaşları sakin olmaları konusunda uyardı.



'DEPREM OLDUĞU SIRADA NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'



Yemek yiyenlerden 17 yaşındaki Hüseyin Arıkan, okulda futbol oynarken sağ kaval kemiğinin kırıldığını ve depreme evde otururken yakalandığını belirterek, "Ayağım kırık olduğu için evde oturuyordum. Deprem olduğu sırada ne yapacağımızı şaşırdık. Annemle birlikte kendimizi dışarı attık. Ben tek ayağıma basarak seke seke kaçtım" dedi. Arıkan’ın annesi Nurgül Arıkan ise depremde çok korktuğunu ifade ederek, "Deprem olduğu sırada çok korktum. Oğlumun ayağı kırık olduğu için kucaklayıp, dışarı çıkmak istedik ancak ağır olduğu için yapamadım. Sarsıntının ardından birbirimize sarılıp yaşadığımız korkudan dolayı ağladık. Evimiz depremde hasar görmedi ancak eve giremiyoruz. Kızılay’ın hazırladığı yemeği yiyoruz" diye konuştu.



ENGELLİ KIZINI ELİYLE BESLEDİ



Depremde evlerinin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirten 81 yaşındaki Aynimah Erçelik, zihinsel engelli kızı 40 yaşındaki Elif Erçelik’i Kızılay’ın dağıttı yemekle besledi. Anne Erçelik kızının engelli olduğunu kendisinin yiyemediğini bu nedenle eliyle yedirdiğini söyledi.