(Görüntülü) Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (12)

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR Deniz TOKAT / DENİZLİ, () Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, Denizli'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalının (DEHA TV) canlı yayınına saniye saniye yansıdı. Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken, deprem anı kameraya yansıdı. Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındaki seyircileri sakin olmaları yönünde uyardı. Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.