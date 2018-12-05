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(Görüntülü) Denizli-Antalya yolunda yoğun sis

DENİZLİ-Antalya yolu Cankurtaran mevkiinden yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle trafik akışı olumsuz  etkilenirken, sürücüler ise kaza yapmamak için yavaş ilerlemeye çalıştı. Denizli-Antalya...

DENİZLİ-Antalya yolu Cankurtaran mevkiinden yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle trafik akışı olumsuz  etkilenirken, sürücüler ise kaza yapmamak için yavaş ilerlemeye çalıştı.

Denizli-Antalya yolunda sis özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran mevkisinde arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Trafik polisleri sisin yoğun olduğu karayolunda sürücülerin dikkatli olması için beklerken, trafik akışı da olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü siste sürücüler, kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ve farlarını açıp ilerlemeye çalıştı. Sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunun Gökpınar mevkiinde bir TIR ise kaza yaptı. Bülent Cömert, yönetimindeki 31 F 5960 plakalı TIR, Antalya istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerleri parçaladıktan sonra yoldan çıkarak şarampole girdi. Diğer araçların sürücülerini uyaran TIR sürücüsü Cömert, "Yol sabun gibiydi. Ne olduğunu anlayamadım. TIR birden kaydı ve bariyerlere çarptım. Özellikle sisli havalarda araçların sürücüleri yavaş ve park lambaları yanık şekilde gitsin" dedi.

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