(Görüntülü) 'Denizkurdu-2019', 3 Denizde Eş Zamanlı Başladı-2 (Drone)
13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:26
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