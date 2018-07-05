(Görüntülü) Denize yönlendirilen yunus tekrar ırmağa girdi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN Irmağı'na girdiği salı günü denize doğru yönlendirilen yunus, bugün yeniden ırmağa girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve itfaiye ekipleri, yunusu denize ulaştırılmak için yeniden çalışma başlattı.



Salı günü Bartın Irmağı'na giren yunus, AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi tarafından küreklerle bota vurularak ses çıkarılması sonucu denize yönlendirildi. Bugün, aynı yunus yeniden ırmağa girdi. Bu sefer ırmağın içerisinde yaklaşık 10 kilometre ilerleyen yunusun denize ulaşması için Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri yeniden harekete geçti. Botlara binen ekipler, ses çıkararak yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yunusun denize ulaşması için çabaladı. Irmaktaki balıkların peşine düştüğü düşünülen yunusun denize varabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.