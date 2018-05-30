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(Görüntülü) Denizden gelen turist, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yunanistan'ın...

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda alışveriş yaptı. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya Limanı'ndan bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum'a gelen, 264 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki, 797 personeli bulunan Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' adlı yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaştı. Çoğunluğu Alman ve Hollandalı olmak üzere 2 bin 129 yolcusu ile Bodrum'a gelen gemiden inen 60 kişilik bisikletli grup, Bodrum'u turladı. Gemiden yürüyerek çıkan turistler ise eski Bodrum çarşısına giderek bol bol alışveriş yaptı, esnafın yüzünü güldürdü. Turistler, Myndos Kapısı ve Antik Tiyatro'yu gezdi. Bazı turistler ise Paşatarlası plajında denize girdi, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Dev geminin bu akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Catania limanına gideceği belirtildi.

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