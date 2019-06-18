(Görüntülü) Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıkta, kayalıktan kaynayan tatlı su, ilgi görüyor. Fotoğraf çeken turistler, kayalığa yüzerek, bin pınarlı Kazdağları'ndan geldiği belirtilen buz gibi suyu içip, elini yüzünü yıkayarak serinliyor. Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde sahilden 10 metre açıktaki kayalık üzerinde kaynayan tatlı su, bölgeye tatil için gelen turistlerin ilgi odağı oluyor. Vatandaşlar, bol bol bu ilginç doğa olayının fotoğrafını çekiyor. Bazı vatandaşlar ise yüzerek ulaştıkları kayalığa çıkıp, kaynayan buz gibi tatlı sudan içiyor, ellerini, yüzlerini yıkayıp, sıcak havada serinlemeye çalışıyor. Vatandaşlar, Kazdağları'ndan geldiği belirtilen yeraltı kaynak suyunun tadının da oldukça güzel olduğunu söylüyor. MADENCİLER BULMUŞ Bölgede 1940'lı yıllardaki bir madende çalışan işçilerin keşfettiği tatlı su için o dönemde, kıyıdan kayalığa doğru uzanan tahtadan iskele şeklinde bir yol yapıldığı, 1950'li yıllarda da bunun kaldırıldığı bildirildi. Turizmci Yahya Yavuz (50), Akçay'da denizin birçok noktasından tatlı su çıktığını belirtti. Bu nedenle deniz suyu sıcaklığının diğer bölgelere göre birkaç derece daha soğuk olduğunu ifade eden Yavuz, "Kazdağları’nın bin pınarının aktığı tek yer Akçay’dır. Denizden çıkan tatlı su Akçay'ın simgesidir" dedi. 'KAZDAĞLARI'NIN EN GÜZEL SUYU DENİZDEN ÇIKIYOR' Yahya Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeraltı kaynak suları deniz içinden kaynamaktadır. Deniz suyumuzun 2-3 derece soğuk olmasının nedeni de budur. Biz çocukluk dönemimizde kayalıklara yüzerek giderdik. Kıyıdan yaklaşık 100 kulaçlık bir mesafe söz konusuydu. Kayalıkların önünde balıkçı tekneleri vardı. Onlarla etrafında gezintiler yapılırdı. Bugün ise görüleceği üzere kordonun genişletilmesi ve mendirek yapılması ile orada bir kumsal ve plaj alanı oluştu. Artık kaynak suyunun yanına 10 adımla gidilebiliyor. Sadece bu kayalıktan tatlı su kaynamıyor. Denizin farklı yerlerinde yürürken ayağınızda soğukluk hissedersiniz. Oralar tatlı suların çıktığı yerlerdir. Kayalıktan çıkan tatlı su, üzerine boru çakılmasıyla havaya doğru fışkırıyor. Kazdağları’nın en güzel suyu, Akçay’da denizden çıkıyor" diye konuştu. Arkadaşının tavsiyesi üzerine tatil için İzmir’den Akçay’a gelen Süleyman Gökhan Koçgöz, hayatında ilk defa böyle bir doğa olayı gördüğünü söyledi. Suyun tadını da çok beğendiğini belirten Koçgöz, "Çok farklı bir doğa olayı yaşanıyor. Akçay’ı ve bölgenin doğal güzelliklerini çok beğendim. Tatil için bundan sonra sık sık bölgeye geleceğim. Denizden çıkan tatlı su buz gibi ve tadı da doğal kaynak suyu gibi güzeldi" dedi.