(Görüntülü) Denizde fenalaştı, yaşamını yitirdi

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()İZMİR'in turistik ilçesi Foça'da denizde fenalaşan ve vatandaşlar tarafından sudan çıkartılıp, şezlong ile taksiye taşınarak hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki makine mühendisi Ümit Dikdur, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bugün saat 09.00 sıralarında Foça Büyükdeniz Limanı'ndaki Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri önündeki plajda, denizde bir kişinin fenalaştığını fark eden çevredekiler yardıma koştu. Kıyıdan yaklaşık 2 metre kadar ileride su derinliğinin 1.5 metre kadar olduğu sığ bir noktada fenaşalan kişi, sudan sahildeki tahta platformun üzerine çekildi. Bir yandan durum 112 Acil Servis'e bildirilirken, bir yandan da baygın haldeki kişiye ilk müdahalede bulunuldu. Bu sırada tekrar 112 Acil Servis arandığında, ambulansın görevde olduğu ve Yeni Foça'dan geleceği öğrenilince, hasta taşındığı şezlong ile station wagon bir taksinin arkasına konulup, Foça Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını kaybeden kişinin, 64 yaşındaki makine mühendisi Ümit Dikdur olduğu belirlendi. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dikdur'un cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.