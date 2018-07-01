(Görüntülü) Denizde çıkan hortum, sahildeki vatandaşları korkuttu

Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kandıra ilçesindeki Kumcağız sahilinde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Karadan yaklaşık 150 metre uzaklıkta meydana gelen hortum, sahilde bulunan vatandaşları korkuttu. Bir süre denizin üzerinde görülen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.