Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu. Bartın'ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü köyü sahilinde akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında oluşan hortum vatandaşları korkuttu. Uzun süre denizin üzerinde kalan hortum karaya ulaşmadan deniz üzerinde yok oldu. Şimşeklerin de oluştuğu hortumu vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.
(Görüntülü) Denizde çıkan hortum korkuttu
Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'ın Mugada sahilinde denizde çıkan hortum vatandaşları korkuttu. Bartın'ın en gözde tatil beldesi Mugada Arıönü köyü sahilinde akşam saatlerinde denizde hortum oluştu. Denizin yaklaşık 100 metre açığında...
23 Haziran 2018 Cumartesi 19:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.