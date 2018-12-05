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(Görüntülü) Deniz patlıcanı için daldı, vurgun yiyerek yaşamını yitirdi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Güven Akar (26), vurgun yiyerek, hayatını kaybetti. Ayvalık'ın Altınova Sahili'nden sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte tekneyle denize açılan Balıkçı...

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Güven Akar (26), vurgun yiyerek, hayatını kaybetti.

Ayvalık'ın Altınova Sahili'nden sabah saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte tekneyle denize açılan Balıkçı Güven Akar, dalış kıyafetlerini giydi. Ardından da deniz patlıcanı toplamak için suya  daldı. Bir süre sonra su üstüne çıkmak isteyen Akar, vurgun yedi. Teknedeki arkadaşları durumu fark ederek, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım istedi. Sağlık görevlileri, TCSG-8 botuyla Altınova’nın Madra Çayı açıklarındaki tekneye ulaştı. Ancak vurgun yiyen balıkçının vurgun yediği anda hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan evli ve 2 yaşında çocuk babası olan Güven Akar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Haberi alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizleri geçirdi. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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